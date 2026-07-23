Венгрия рискует потерять миллионы из-за санкций ЕС против России

Венгрия рискует понести крупные финансовые потери из-за санкций Евросоюза, которые вынудили российских партнёров покинуть совместный проект по выпуску железнодорожных вагонов для Египта. Об этом рассказал премьер-министр Петер Мадьяр в беседе с журналистами, отметив, что Министерство экономики и энергетики страны начало служебную проверку.

Глава правительства пояснил, что в проект вложены значительные бюджетные средства, но теперь он под угрозой срыва. Если обязательства не выполнят, венгерские поставщики могут столкнуться с крупными штрафами. Вину за это Мадьяр возложил на прежний кабинет — прежде всего на бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, а также на Экспортно-импортный банк.

«Министерство экономики и энергетики инициировало разбирательство по факту злоупотребления служебным положением в связи с проектом завода по ремонту подвижного состава венгерской железнодорожной компании MAV в Дунакеси, предусматривающим поставку железнодорожных вагонов в Египет», — заявил Мадьяр.

По его словам, Россия покинула проект из-за санкций, а срок сдачи по контракту стремительно приближается. При этом более 200 вагонов до сих пор не поставлены, и все риски за невыполнение обязательств теперь несёт венгерское государство.

Премьер также сообщил, что Эксимбанк выдал Египту кредит на сотни миллионов евро, а компания Ganz-Mavag выплатила своим акционерам дивиденды на 10 миллиардов форинтов (около 27 миллионов евро) примерно тогда же, когда россияне вышли из сделки. Он утверждает, что Сийярто обещал рекордные экспортные достижения, но в результате образовался убыток почти в 28,5 миллиарда форинтов (около 78 миллионов евро), и это ещё не всё.

По словам Мадьяра, провальная сделка поставила под удар и саму MAV: из-за простоев в городе Дунакеси пришлось арендовать австрийские вагоны, а часть работников ремонтного завода до сих пор сидит без дела.

Мадьяр также уточнил, что в ближайшее время запланированы консультации с египетскими партнёрами. Ключевой вопрос повестки — взвесить все риски: либо адаптировать условия текущего соглашения для минимизации бюджетных потерь, либо инициировать процедуру расторжения, если выход окажется экономически оправданным.

Со стороны РФ ключевым игроком проекта выступал «Трансмашхолдинг». Однако взаимодействие с венгерскими контрагентами было свёрнуто: помешали санкционные ограничения Евросоюза.

А ранее новое правительство Венгрии начало проверку связей Петера Сийярто с Россией. Как заявил на пресс-конференции в Будапеште премьер-министр, расследованием занимаются правоохранительные органы, однако детали он раскрывать не стал, сославшись на государственную тайну и вопросы внешней политики.