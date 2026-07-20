В посольстве Венгрии объяснились за резкие слова министра обороны в адрес России
Посольство Венгрии заявило о сохранении экономических связей с Россией
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Венгрия не собирается пересматривать или разрывать действующие экономические договорённости с Российской Федерацией. С таким разъяснением выступило посольство страны в Москве, комментируя скандальную реплику главы оборонного ведомства о «закрытии двери» для России.
Однако в диппредставительстве подчеркнули, что это высказывание не является общей оценкой двусторонних отношений и не означает отказа от сотрудничества.
По словам дипломатов в комментарии газете «Известия», заявление министра касалось исключительно приоритетов в сфере безопасности и обороны. Позиция же страны по международным делам формируется исходя из национальных, экономических интересов и интересов безопасности.
В посольстве заверили, что Венгрия желает поддерживать отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и прагматичном сотрудничестве. Никаких решений о пересмотре имеющихся соглашений не принималось.
Напомним, министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди заявил, что Будапешт намерен «закрыть двери» перед Россией. Таким образом там хотят «восстановить доверие» европейских союзников.
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