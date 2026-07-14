Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией
Ромулус Русин-Сенди. Обложка © ТАСС / EPA / BOGLARKA BODNAR
Венгрия намерена «закрыть двери» перед Россией ради восстановления отношений с Евросоюзом. Такое заявление сделал министр обороны страны Ромулус Русин-Сенди, его слова приводит Telex.
«Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», — сказал чиновник.
В то же время глава МИД Венгрии Анита Орбан недавно обозначила стремление Будапешта выстроить прагматичный диалог с Москвой, назвав Россию страной, которая в силу географического положения, масштабов, влияния и истории всегда будет важной европейской державой. При этом она подчеркнула, что новое правительство намерено сохранить членство в Евросоюзе и НАТО, а избиратели не давали властям мандата на военную поддержку Украины. Владимир Зеленский, в свою очередь, хочет найти новую основу для отношений с Будапештом, а также Варшавой.
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