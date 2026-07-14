Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией

В то же время глава МИД Венгрии Анита Орбан недавно обозначила стремление Будапешта выстроить прагматичный диалог с Москвой, назвав Россию страной, которая в силу географического положения, масштабов, влияния и истории всегда будет важной европейской державой. При этом она подчеркнула, что новое правительство намерено сохранить членство в Евросоюзе и НАТО, а избиратели не давали властям мандата на военную поддержку Украины. Владимир Зеленский, в свою очередь, хочет найти новую основу для отношений с Будапештом, а также Варшавой.