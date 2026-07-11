Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 18:36

Глава МИД Венгрии заявила о стремлении к прагматичным отношениям с Москвой

Обложка © TASS/ CLEMENS BILAN

Обложка © TASS/ CLEMENS BILAN

Венгрия стремится выстроить прагматичные отношения с Россией как с важной европейской державой. Об этом глава МИД страны Анита Орбан заявила в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Россия, благодаря своему географическому положению, размерам, мощи и истории, остаётся и всегда будет важной страной в Европе», — сказала министр.

По её словам, Будапешт заинтересован в диалоге между двумя суверенными государствами. При этом новое венгерское правительство намерено сохранить членство страны в Евросоюзе и НАТО. Орбан также подчеркнула, что избиратели не давали властям мандат на передачу оружия Украине.

«Венгерский электорат дал мандат не на отправку оружия, а на оказание помощи другими способами: гуманитарной помощью и санкциями», — заявила глава внешнеполитического ведомства.

Экс-президент Венгрии подал в суд на Мадьяра за клевету о поездке в Disneyland
Экс-президент Венгрии подал в суд на Мадьяра за клевету о поездке в Disneyland

Ранее позиция нового венгерского правительства по России и Украине вызвала недовольство в Евросоюзе. Премьер Петер Мадьяр также исключил отправку венгерских военнослужащих на Украину, подчеркнув, что Будапешт не рассматривает участие в подобных миссиях до завершения конфликта.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Венгрия
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar