Экс-президент Венгрии подал в суд на Мадьяра за клевету о поездке в Disneyland

Экс-президент Венгрии Янош Адер объявил о намерении обратиться в суд против премьер-министра Петера Мадьяра. Поводом стали обвинения в том, что бывший глава государства якобы использовал бюджетные средства для личной поездки. Об этом он написал в своих соцсетях.

Адер заявил, что подаёт иск против премьер-министра страны Петера Мадьяра по обвинению в клевете. Экс-глава государства намерен добиться защиты своей чести и достоинства, а также опровержения сведений, которые считает порочащими.

«Встретимся в суде», — написал Адер.

Конфликт возник после заявлений Мадьяра, который утверждал, что в 2018 году Адер якобы организовал поездку своей семьи в США за счёт государства. По словам премьера, бывший президент вместе с дочерью совершил вертолётную экскурсию над Нью-Йорком и посетил парк развлечений Disneyland. Мадьяр заявил, что недельная поездка обошлась венгерским налогоплательщикам более чем в €150 тыс.

В ответ Янош Адер отверг эти обвинения и заявил, что премьер-министр распространяет ложную информацию. По словам бывшего президента, государство не покрывало расходы его семьи во время поездки в США.

«Мы оплатили их сами», — заключил он.

Ранее Адер выступил с критикой политики Мадьяра, заявив о рисках усиления внутреннего противостояния в стране. Действия нынешнего правительства могут создать опасные прецеденты, последствия которых сложно предсказать. По его мнению, Венгрия может столкнуться с периодом серьёзного общественного раскола, который он назвал «холодной гражданской войной».