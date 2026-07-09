Президент Венгрии Шуйок не подписал поправку о своей отставке

Глава Венгрии Тамаш Шуйок не стал подписывать 17-ю поправку к конституции, которую подготовило правительство и одобрил парламент. Об этом сообщила пресс-служба дворца Шандора — резиденции президента. Этот документ предусматривал прекращение его полномочий.

По глубокому убеждению Шуйока, анализируемая поправка носит деструктивный характер: она несовместима с верховенством права, вступает в конфликт с демократическими канонами и грубо нарушает баланс, призванный разграничивать полномочия различных ветвей управления.

В заявлении подчёркивается, что отстранение действующего главы республики от должности по политическим причинам не имеет прецедентов в европейской практике. При этом авторы документа обращают внимание на то, что сама процедура была разработана специально под конкретного человека и закреплена в переходных положениях конституционной поправки, что, по их мнению, напрямую нарушает принципы, гарантирующие независимость института президентства.

При этом президент не пояснил, как именно будет действовать дальше. У него есть два варианта. Первый — вернуть документ в парламент со своими возражениями, однако депутаты смогут преодолеть вето голосами партии «Тиса», которую возглавляет премьер-министр Петер Мадьяр. Второй путь — обратиться в Конституционный суд, чтобы тот оценил законопроект и вынес по нему своё решение.

Ранее сам Мадьяр заявлял, что новое правительство меняет основной закон именно ради ухода Шуйока с поста. По словам премьера, полномочия президента прекратятся на следующий день после вступления поправок в силу. Он также анонсировал масштабную работу над новой конституцией с осени, к которой планируют привлечь всё общество.