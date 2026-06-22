Мадьяр пообещал: Через сутки после поправок в конституции полномочия Шуйока закончатся — «и точка»

Новое правительство Венгрии готовит изменения в основной закон, чтобы лишить должности действующего президента Тамаша Шуйока. Также кабмин запустит процесс разработки новой конституции, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр в ходе выступления в парламенте.

Глава правительства подтвердил, что добивается ухода Шуйока с поста.

«На следующий день после вступления в силу поправок к основному закону полномочия Тамаша Шуйока будут прекращены, и точка», — отметил он.

Мадьяр также сообщил, что с сентября в стране начнётся масштабная работа над новой конституцией, в которой примет участие всё общество. Итоговый документ планируют вынести на общенациональный референдум.

Премьер-министр уточнил, что переходный период займёт не более пяти лет — именно столько потребуется для завершения намеченных преобразований. На это время парламент наделит полномочиями нового президента, который придёт на смену Шуйоку. Приоритетом для его администрации, подчеркнул глава кабмина, станет реабилитация президентского института в глазах общества и восстановление утраченного кредита доверия.

Напомним, ранее стало известно, что после встречи с президентом во дворце Шандора в Будапеште Мадьяр потребовал, чтобы тот ушёл в отставку добровольно. В случае отказа правительство собиралось запустить процедуру отстранения через поправки в конституцию, при этом рассматривались разные юридические способы лишить президента полномочий.