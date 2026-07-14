«Будем сопротивляться»: Орбан даст бой Мадьяру из-за отстранения президента Венгрии

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что партия ФИДЕС не признает законным отстранение президента Тамаша Шуйока и окажет сопротивление правительству Петера Мадьяра. Об этом политик написал в соцсетях после голосования в парламенте.

«Если президента республики насильственно отстранят от должности, то Венгрия получит право на сопротивление. И мы будем его оказывать», — подчеркнул экс-глава кабмина.

Накануне парламент одобрил 17-ю поправку к Основному закону, позволяющую досрочно прекратить полномочия Шуйока. Партия Мадьяра «Тиса», победившая на апрельских выборах, располагает большинством в две трети мест, а депутаты ФИДЕС бойкотировали голосование.

Орбан назвал реформу антиконституционной и предупредил, что подобные механизмы впоследствии могут применить против любого гражданина или бизнеса. Ранее сторонники ФИДЕС провели в Будапеште многотысячную акцию в поддержку главы государства.

Ранее премьер Венгрии Петер Мадьяр подтвердил, что поправки в Конституцию подготовлены для досрочного прекращения полномочий президента Тамаша Шуйока. После вступления изменений в силу глава государства должен покинуть пост на следующий день, однако сам он отказался подписывать документ. Осенью правительство планирует начать разработку новой Конституции с участием общественности.