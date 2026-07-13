Парламент Венгрии принял поправку об отстранении президента от должности

Государственное собрание Венгрии одобрило изменение основного закона, позволяющее снять с поста президента. Об этом сообщила спикер парламента Агнеш Форстхоффер, чьё выступление транслировалось на официальном сайте законодательного органа.

Речь идёт о 17-й по счёту поправке к конституции страны. Её положения напрямую затрагивают полномочия действующего президента Тамаша Шуйока.

По итогам голосования инициативу поддержали 139 депутатов. Против высказались лишь шестеро парламентариев. Таким образом, необходимый конституционный механизм для отстранения первого лица государства был запущен.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подтверждал, что новый кабинет министров вносит изменения в Конституцию именно ради ухода Тамаша Шуйока с поста президента, полномочия которого прекратятся на следующий день после вступления поправок в силу. Кроме того он анонсировал масштабную работу над новой конституцией с осени с привлечением всего общества. Сам Шуйок поправку подписывать не стал.