Мадьяр пригрозил Шуйоку импичментом за отказ подписать поправку

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готов запустить процедуру импичмента против президента Тамаша Шуйока, если тот откажется подписать поправку к Конституции о собственной отставке. Об этом сам глава правительства написал в соцсети Facebook*.

Мадьяр напомнил, что в понедельник депутаты утвердят 17-ю поправку к основному закону, которая предполагает уход президента с поста. По его словам, у Шуйока будет пять дней, чтобы её подписать.

«Если он этого не сделает, против него может быть начата процедура импичмента», — написал он.

В четверг возле президентского дворца в Будапеште собрались противники политики Мадьяра. Руководитель фракции «Фидес» Гергей Гуйяш подчеркнул, что шаги премьера подрывают демократические устои Венгрии и толкают страну к автократии.

Ранее сообщалось, что Шуйок отказался подписывать 17-ю поправку к Конституции, которую подготовило правительство и утвердил парламент. Как сообщила пресс-служба его резиденции — дворца Шандора, документ предусматривал прекращение полномочий главы государства. Президент назвал поправку деструктивной и заявил, что она противоречит принципам демократии и нарушает баланс между ветвями власти.

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