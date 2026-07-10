В Будапеште прошёл митинг против произвола премьера Мадьяра

В Будапеште состоялся митинг против премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который предложил поправку к конституции, предусматривающую отставку президента Тамаша Шуйока. Акцию организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия под девизом «Остановим произвол».

Перед резиденцией президента собрались несколько тысяч человек. Участники скандировали лозунги с критикой Мадьяра, призывали к его отставке и выражали поддержку экс-премьеру Виктору Орбану. В руках они держали венгерские флаги и плакаты, в том числе с изображением Мадьяра, поедающего надпись «Демократия».

«Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь? Я тоже думаю, никакого. Как он сможет представлять интересы страны даже за границей? Я тоже думаю, никак. И как он сможет выражать национальное единство? Я тоже думаю, никак», — сказал бывший президент Венгрии Янош Адер.

Директор по связям с общественностью «Фидес» Берталан Хаваши призвал Шуйока «не бояться карманного диктатора» и заявил, что партия «на 99% чистая». Ранее глава фракции «Фидес» назвал проект поправки «концом конституционной демократии».

Ранее экс-президент Венгрии Янош Адер объявил о намерении подать иск против премьер-министра Петера Мадьяра за клевету, после того как тот обвинил бывшего главу государства в использовании бюджетных средств для личной поездки. Адер заявил, что будет добиваться защиты чести и достоинства, а также опровержения порочащих сведений. Бывший президент намерен восстановить свою репутацию в судебном порядке.