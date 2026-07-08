Мадьяр похвастался знакомством и беседой с Трампом на саммите НАТО

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о первой встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре. По словам главы правительства, им удалось познакомиться и коротко пообщаться без присутствия журналистов.

«Мы, конечно же, познакомились с президентом США, просто беседовали не на публике», — похвастался Мадьяр в соцсети.

Эта встреча стала первой для двух политиков после того, как Мадьяр возглавил правительство Венгрии. При этом сам Трамп ранее открыто поддерживал его соперника Виктора Орбана.

Ранее сообщалось, что часть встречи президент США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре была посвящена не Украине, а Ирану. После обсуждения вопросов с киевским диктатором глава Белого дома полностью перешёл к иранской теме, оставив того в стороне.