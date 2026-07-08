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8 июля, 14:37

Мадьяр похвастался знакомством и беседой с Трампом на саммите НАТО

Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Обложка © ТАСС / Alex Brandon

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил о первой встрече с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Анкаре. По словам главы правительства, им удалось познакомиться и коротко пообщаться без присутствия журналистов.

«Мы, конечно же, познакомились с президентом США, просто беседовали не на публике», — похвастался Мадьяр в соцсети.

Эта встреча стала первой для двух политиков после того, как Мадьяр возглавил правительство Венгрии. При этом сам Трамп ранее открыто поддерживал его соперника Виктора Орбана.

В Венгрии заговорили о возможном возвращении Орбана из-за действий Мадьяра
В Венгрии заговорили о возможном возвращении Орбана из-за действий Мадьяра

Ранее сообщалось, что часть встречи президент США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре была посвящена не Украине, а Ирану. После обсуждения вопросов с киевским диктатором глава Белого дома полностью перешёл к иранской теме, оставив того в стороне.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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