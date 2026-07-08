Встреча Трампа и Зеленского в Анкаре превратилась в монолог об Иране

Часть встречи президент США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре была посвящена не Украине, а Ирану. После обсуждения вопросов с киевским диктатором глава Белого дома полностью перешёл к иранской теме, оставив того в стороне.

Сначала Трамп анонсировал новые удары по Ирану уже в ближайшую ночь. Президент предположил, что Вашингтон ударит по Тегерану в ночь с 8 на 9 июля. Кроме того, глава Белого дома пригрозил восстановить морскую блокаду иранских портов.

«Мы можем установить блокаду, вернуть блокаду. И это будет блокада только в отношении Ирана», — сказал он.

Также президент допустил возможность взять под контроль иранский остров Харк.

«Мы можем взять под контроль остров Харк. Они ничего не смогут с этим сделать», — сказал он.

Кроме того, Трамп допустил решение иранской проблемы без сделки с Тегераном. А потом и вовсе допустил оговорку, перепутав Японию с Ираном. Зеленский же на протяжении большей части разговора оставался в роли пассивного слушателя.

Ранее Дональд Трамп заверил союзников, что США не собираются выходить из НАТО. По словам американского лидера, его страна останется в военном союзе.