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8 июля, 13:45

Reuters: Трамп заверил союзников, что США не выйдут из НАТО

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

США на намерены выходить из НАТО. Об этом, как утверждает Reuters, заявил союзникам американский лидер Дональд Трамп.

«Трамп ... заверил, что его страна останется в военном союзе», — говорится в сообщении.

Глава Белого дома прежде неоднократно критиковал европейских членов альянса за недостаточный вклад в обороноспособность и требовал повысить расходы до 5% от ВВП. Трамп рассматривал выход из НАТО после того, как блок отказался помогать Вашингтону в агрессии против Ирана.

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Ранее Трамп заявил о возможном выводе всех американских войск из стран ЕС, сославшись на неоправданные расходы на «сдерживание России» и указав, что Европа изменилась из-за иммиграции и энергетики, и если союзники не пересмотрят свою политику, США могут вывести войска.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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