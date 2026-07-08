Reuters: Трамп заверил союзников, что США не выйдут из НАТО

США на намерены выходить из НАТО. Об этом, как утверждает Reuters, заявил союзникам американский лидер Дональд Трамп.

«Трамп ... заверил, что его страна останется в военном союзе», — говорится в сообщении.

Глава Белого дома прежде неоднократно критиковал европейских членов альянса за недостаточный вклад в обороноспособность и требовал повысить расходы до 5% от ВВП. Трамп рассматривал выход из НАТО после того, как блок отказался помогать Вашингтону в агрессии против Ирана.

Ранее Трамп заявил о возможном выводе всех американских войск из стран ЕС, сославшись на неоправданные расходы на «сдерживание России» и указав, что Европа изменилась из-за иммиграции и энергетики, и если союзники не пересмотрят свою политику, США могут вывести войска.