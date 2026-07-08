Reuters: Трамп заверил союзников, что США не выйдут из НАТО
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin
США на намерены выходить из НАТО. Об этом, как утверждает Reuters, заявил союзникам американский лидер Дональд Трамп.
«Трамп ... заверил, что его страна останется в военном союзе», — говорится в сообщении.
Глава Белого дома прежде неоднократно критиковал европейских членов альянса за недостаточный вклад в обороноспособность и требовал повысить расходы до 5% от ВВП. Трамп рассматривал выход из НАТО после того, как блок отказался помогать Вашингтону в агрессии против Ирана.
Ранее Трамп заявил о возможном выводе всех американских войск из стран ЕС, сославшись на неоправданные расходы на «сдерживание России» и указав, что Европа изменилась из-за иммиграции и энергетики, и если союзники не пересмотрят свою политику, США могут вывести войска.
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