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8 июля, 12:58

Трамп и Зеленский начали встречу на саммите НАТО в Анкаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали встречу на саммите НАТО в Анкаре.

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Напомним, саммит НАТО 2026 года проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Трамп 8 июля проведёт переговоры с Владимиром Зеленским, а после этой встречи, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным. Представитель американской администрации сообщил, что целью встречи станет новая попытка продвинуться к завершению конфликта на Украине. Агентство Bloomberg уже допустило, что переговоры Трампа и Зеленского в Анкаре окажутся провальными. Масла в огонь подливает то, что украинская сторона отвергла американский мирный план, по сообщениям NYP.

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Александра Вишнякова
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