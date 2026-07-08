Трамп и Зеленский начали встречу на саммите НАТО в Анкаре

Напомним, саммит НАТО 2026 года проходит в Анкаре 7 и 8 июля. Трамп 8 июля проведёт переговоры с Владимиром Зеленским, а после этой встречи, как ожидается, вновь свяжется с президентом России Владимиром Путиным. Представитель американской администрации сообщил, что целью встречи станет новая попытка продвинуться к завершению конфликта на Украине. Агентство Bloomberg уже допустило, что переговоры Трампа и Зеленского в Анкаре окажутся провальными. Масла в огонь подливает то, что украинская сторона отвергла американский мирный план, по сообщениям NYP.