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7 июля, 14:45

Трамп пригрозил вывести все войска США из Европы перед саммитом НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Перед началом саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп заявил о возможном выводе всех американских войск из Европы. Он указал на расходы Вашингтона на сдерживание России, подчеркнув, что Штатам «не нужно тратить деньги».

«Как вы, вероятно, заметили, Европа сейчас совсем другая, чем 20 лет назад» из-за иммиграции и энергетики. Если они не будут осторожны в этих двух вопросах, Европы больше не будет», — сказал американский лидер.

По его словам, США «могли бы вывести всех своих солдат из Европы», если европейские союзники не пересмотрят свою политику по указанным направлениям.

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Ранее стало известно, что немецкие бургомистры бьют тревогу из-за предстоящего вывода американских войск из Германии, опасаясь колоссальных экономических потерь. В наиболее уязвимом положении оказался баварский город Фильсэкк с населением всего в 6,5 тысячи человек, где при этом расквартированы почти 5 тысяч солдат США.

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Анастасия Никонорова
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