Венгрия заблокировала старт обсуждений по двум переговорным кластерам для вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники. Речь идёт о кластерах под номерами два и три, которые должны были стать частью дальнейшего процесса переговоров о евроинтеграции Киева.

Во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения COELA 17 июля венгерская сторона отказалась поддержать запуск процедуры. При этом Будапешт согласился открыть третий кластер для Молдавии, уточняет издание. Из-за отсутствия единого решения вопрос перенесли на следующее заседание. Его планируют провести 22 июля.

Представителям ЕС предстоит вновь обсудить результаты скрининга переговорных направлений для Украины и Молдавии, после чего будет вынесено окончательное решение.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Европа должна учитывать возможную причастность Киева к подрыву газопроводов «Северный поток», когда обсуждается вопрос о перспективах членства Украины в Евросоюзе.