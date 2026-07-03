Европа должна учитывать возможную причастность Киева к подрыву газопроводов «Северный поток», когда обсуждается вопрос о перспективах членства Украины в Евросоюзе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, все страны ЕС должны учитывать этот кейс, когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков обратил внимание, что решение немецких властей предъявить обвинение гражданину Украины по делу о подрыве «Северных потоков» подтверждает причастность к этому теракту киевского режима. Напомним, Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения украинцу Сергею Кузнецову. По данным следствия, в 2022 году он служил офицером ВСУ и руководил группой профессиональных водолазов. Немецкие следователи считают, что план диверсии мог быть подготовлен по поручению украинских госструктур вскоре после начала российской спецоперации.

26 сентября 2022 года в результате подводных взрывов были повреждены три из четырёх ниток «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» в экономических зонах Дании и Швеции. Инцидент вызвал масштабную утечку газа и вывел из строя ключевую энергетическую инфраструктуру между Россией и Германией.