Немецкое следствие прямо указало на руку властей Украины в подрыве «Северных потоков»

Немецкая прокуратура предъявила обвинение украинским государственным властям в организации взрыва на газопроводах «Северный поток» в 2022 году. Это обвинение грозит обострить отношения между Киевом и Берлином, который является крупнейшим военным спонсором Украины, пишет британская газета The Guardian.

По данным следствия, украинский военнослужащий Сергей Кузнецов совместно с другими военными разработал план по уничтожению газопроводов по приказу государственных органов Украины. Целью диверсии было навсегда прекратить поставки газа и лишить Россию доходов от экспорта для финансирования военных действий.

«Целью было навсегда прекратить поставки газа по трубопроводам и не допустить использования Россией доходов от торговли природным газом» — заявили прокуроры.

Подозреваемый был арестован в Италии в августе 2024 года и экстрадирован в Германию в ноябре. Ему предъявлены обвинения в военных преступлениях за нападение на гражданский объект, а также в организации взрыва и нарушении работы государственных служб.

Напомним, сегодня генпрокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею Кузнецову по делу о подрыве «Северных потоков». По данным следствия, в 2022 году он был офицером ВСУ и вместе с другими военными разработал план диверсии по поручению украинских властей. Кузнецов руководил группой, в которую входили водолазы, шкипер и взрывник.