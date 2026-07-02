Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». Об этом говорится в официальном сообщении немецкого надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2022 году Кузнецов служил офицером украинской армии. Прокуратура утверждает, что план диверсии был разработан совместно с другими военнослужащими по поручению государственных органов Украины в первые дни после начала российской спецоперации в 2022 году. Следствие считает, что офицер ВСУ руководил группой, в которую входили профессиональные водолазы, шкипер и специалист по взрывчатым веществам.

По данным прокуратуры, 4 сентября 2022 года Кузнецов въехал в Германию через Польшу, используя поддельный украинский паспорт. Затем группа поднялась на арендованную в Ростоке парусную яхту, оформленную через посредников с использованием фальшивых документов, после чего направилась к району датского острова Борнхольм.

Немецкие правоохранители полагают, что там участники операции установили на газопроводах взрывные устройства с таймерами. В августе 2025 года Кузнецов был задержан в Италии, а в ноябре экстрадирован в Германию.

Напомним, взрывы на «Северном потоке» произошли 26 сентября 2022 года, и Германия, Дания и Швеция рассматривали версию диверсии. Оператор Nord Stream AG охарактеризовал разрушения как беспрецедентные, а Генпрокуратура РФ возбудила дело о международном терроризме. При этом Песков отметил, что Москва не получала информации о взрывах. Генпрокуратура Германии уже выдвинула обвинения против украинца Сергея К. по подозрению в диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Собранные доказательства являются неопровержимыми и включают прослушанные телефонные разговоры.