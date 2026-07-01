ARD: В ФРГ уверены в вине украинца, связанного с подрывом «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения против украинца, подозреваемого в участии в диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, генпрокурор Йенс Роммель обвиняет Сергея К. в атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что классифицируется как военное преступление. Также ему вменяют осуществление взрыва с применением взрывчатых веществ и разрушение строительных объектов.

Немецкое следствие считает собранные доказательства неопровержимыми. Украинца называют руководителем диверсионной группы. В прослушанных телефонных разговорах с родственниками и знакомыми Сергей К. обсуждал подрыв газопроводов — это, по версии обвинения, является неопровержимой уликой против него. Кроме того, доказательства причастности к преступлению, как утверждается, обнаружили в его мобильном телефоне.

Напомним, взрывы на «Северном потоке» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допускали версию диверсии. Оператор Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными. Генпрокуратура РФ возбудила дело о международном терроризме. Песков заявлял, что Москва не получала данных по взрывам. АдГ в случае победы в Мекленбурге хочет добиваться восстановления газопроводов.