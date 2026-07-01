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1 июля, 16:31

ARD: В ФРГ уверены в вине украинца, связанного с подрывом «Северных потоков»

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Генпрокуратура Германии выдвинула обвинения против украинца, подозреваемого в участии в диверсии на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, генпрокурор Йенс Роммель обвиняет Сергея К. в атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что классифицируется как военное преступление. Также ему вменяют осуществление взрыва с применением взрывчатых веществ и разрушение строительных объектов.

Немецкое следствие считает собранные доказательства неопровержимыми. Украинца называют руководителем диверсионной группы. В прослушанных телефонных разговорах с родственниками и знакомыми Сергей К. обсуждал подрыв газопроводов — это, по версии обвинения, является неопровержимой уликой против него. Кроме того, доказательства причастности к преступлению, как утверждается, обнаружили в его мобильном телефоне.

Платежи в обратную сторону: В Германии потребовали от Киева компенсаций за подрыв «Северных потоков»
Платежи в обратную сторону: В Германии потребовали от Киева компенсаций за подрыв «Северных потоков»

Напомним, взрывы на «Северном потоке» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция допускали версию диверсии. Оператор Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными. Генпрокуратура РФ возбудила дело о международном терроризме. Песков заявлял, что Москва не получала данных по взрывам. АдГ в случае победы в Мекленбурге хочет добиваться восстановления газопроводов.

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Александра Мышляева
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