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3 июля, 09:43

Песков: Обвинение украинца в подрыве Nord Stream подтвердило вину Киева

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение немецких властей выдвинуть обвинение против украинца по делу о подрыве «Северных потоков» доказало, что к теракту причастен киевский режим. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, шаг правоохранителей ФРГ подтвердил ту информацию, которая была у Москвы почти с самого начала этой истории.

«Речь идёт о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности, к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского союза», — сказал он.

Немецкое следствие прямо указало на руку властей Украины в подрыве «Северных потоков»
Немецкое следствие прямо указало на руку властей Украины в подрыве «Северных потоков»

Напомним, Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток». По версии следствия, в 2022 году он служил офицером украинской армии и руководил группой, куда входили профессиональные водолазы. Следователи считают, что план диверсии разработали по поручению государственных структур Украины в первые дни после начала российской спецоперации.

Напомним, 26 сентября 2022 года три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были разрушены в результате серии подводных взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Диверсия, квалифицированная как акт международного терроризма, привела к масштабной утечке газа и вывела из строя критически важную энергетическую инфраструктуру, связывавшую Россию и Германию. Несмотря на продолжающиеся расследования Германии, Дании и Швеции, заказчики и исполнители преступления официально не установлены, а ключевые версии варьируются от предполагаемой причастности проукраинских группировок с возможной координацией со стороны западных спецслужб до прямых обвинений в адрес США и Великобритании, выдвигаемых российской стороной. Инцидент, усугубивший энергетический кризис в Европе, остаётся одной из главных геополитических загадок десятилетия.

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Александр Юнашев
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