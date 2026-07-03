Решение немецких властей выдвинуть обвинение против украинца по делу о подрыве «Северных потоков» доказало, что к теракту причастен киевский режим. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, шаг правоохранителей ФРГ подтвердил ту информацию, которая была у Москвы почти с самого начала этой истории.

«Речь идёт о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности, к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского союза», — сказал он.

Напомним, Генеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины Сергею Кузнецову по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток». По версии следствия, в 2022 году он служил офицером украинской армии и руководил группой, куда входили профессиональные водолазы. Следователи считают, что план диверсии разработали по поручению государственных структур Украины в первые дни после начала российской спецоперации.

Напомним, 26 сентября 2022 года три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» были разрушены в результате серии подводных взрывов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Диверсия, квалифицированная как акт международного терроризма, привела к масштабной утечке газа и вывела из строя критически важную энергетическую инфраструктуру, связывавшую Россию и Германию. Несмотря на продолжающиеся расследования Германии, Дании и Швеции, заказчики и исполнители преступления официально не установлены, а ключевые версии варьируются от предполагаемой причастности проукраинских группировок с возможной координацией со стороны западных спецслужб до прямых обвинений в адрес США и Великобритании, выдвигаемых российской стороной. Инцидент, усугубивший энергетический кризис в Европе, остаётся одной из главных геополитических загадок десятилетия.