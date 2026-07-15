В ГД объяснили, зачем ЕС ржёт над Зеленским, и сравнили Украину с девушкой, влюблённой в уголовника

Украина не сможет стать членом Евросоюза, а европейские страны используют тему вступления в объединение как политический инструмент. Такое мнение депутат Госдумы Олег Матвейчев высказал в разговоре с Life.ru.

Так он прокомментировал насмешки польского политического обозревателя Павла Рыбицкого над Владимиром Зеленским во время парада в Париже. Политблогер заметил, как лидер Украины пытался оторвать пластиковую крышку от бутылки. «Зеленский бросил вызов величайшему достижению Евросоюза. Он одержал верх, но победа далась непросто», — с иронией прокомментировал он. По мнению Рыбицкого, этот неэкологичный поступок Зеленского стал «окончательным доказательством» неготовности Украины к вступлению в ЕС.

Это трагикомедия. На глазах у всех происходит циничный обман миллионов людей. Европейские чиновники обманывают украинцев, а те верят. Можно сколько угодно повторять им правду, но это бесполезно. Как в старой притче: юная девушка влюблена в уголовника, мать говорит ей правду, а она твердит: «Ты ничего не понимаешь, он хороший». Так повторяется из поколения в поколение. Украина сейчас — та самая влюблённая девушка, и, увы, она не прислушается, пока не станет совсем несчастной. Олег Матвейчев Депутат Государственной думы, доктор философских наук

Матвейчев заявил, что перспективы вступления Киева в Евросоюз были нереалистичными с самого начала. Он напомнил, что даже Турция, которая много лет сотрудничает с Европой и является членом НАТО, пока не получила членства в объединении. Европейские страны десятилетиями обсуждали её возможное присоединение, но в итоге так и не приняли решение о вступлении.

«Я привожу этот пример к тому, что Украину до 2014 года многие европейцы даже не смогли бы показать на карте, а украинцев повсеместно принимали за русских. В Европе плохо различают эти народы: славяне, православные, говорят на русском языке. А если в ЕС и терпят славян, то только католиков — поляков или чехов. Румыны и греки — исключение, но они не славяне. Сочетание «православие + славянство» — это для Евросоюза слишком тяжёлая история (разве что Болгария как малое исключение)», — сказал депутат.

По мнению Матвейчева, Украина получила от ЕС лишь обещания, а вопрос членства использовался как способ повлиять на её внешнеполитический курс. Депутат добавил, что даже после начала конфликта в 2022 году, когда украинское руководство заявляло о стремлении вступить в ЕС, полноценного приглашения Киев не получил.

В начале июля Владимир Зеленский посетил Ирландию, где обсуждал вопросы европейской интеграции Украины. Украинский лидер встретился с руководством страны и заявил о продолжении работы Киева над продвижением к членству в Евросоюзе.