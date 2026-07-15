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15 июля, 02:37

Видео Зеленского с бутылкой набрало миллионы просмотров в Европе

Зеленский на параде в Париже оторвал крышку от бутылки и нарушил правила ЕС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Владимир Зеленский во время военного парада в Париже оторвал пластиковую крышку от бутылки. Это действие нарушает правила директивы Евросоюза Single-Use Plastics Directive (SUPD). Издание Clash Report зафиксировало данный эпизод.

«Зеленский борется с пластиковой бутылкой с водой, полностью отвинчивая крышку и откладывая её в сторону», — отмечается в сообщении.

Зеленский с бутылкой на параде в Париже. Видео © X / Lord Bebo

Хорватское издание Index заметило вирусный эффект этого ролика. Видео собрало миллионы просмотров. Интернет-пользователи активно обсуждают европейские правила обращения с пластиковой тарой.

Директива SUPD представляет собой законодательную инициативу ЕС. Структуры Евросоюза приняли этот документ в июне 2019 года. Правила начали действовать в июле 2024 года. Главная цель инициативы заключается в сокращении пластиковых отходов, которые загрязняют окружающую среду. Согласно нормам, крышки на бутылках объёмом до трёх литров обязаны оставаться прикреплёнными к горлышку после открытия.

«Признание силы»: Зеленский распетушился из-за участия двух украинских пилотов в параде Макрона
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Владимир Зеленский и его супруга Елена приехали в Париж на торжества по случаю Дня взятия Бастилии. Чета присутствовала на военном параде 14 июля. Впервые в истории на этом мероприятии вместе с французскими солдатами маршировали украинские военнослужащие.

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Лия Мурадьян
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