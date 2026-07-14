«Признание силы»: Зеленский распетушился из-за участия двух украинских пилотов в параде Макрона

Владимир Зеленский назвал честью появление украинских военных на параде по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. Его высказывание распространила пресс-служба.

«Для нас это честь — то, что Эмманюэль пригласил наших военных. Это действительно признание силы Украины, силы наших Вооружённых сил. Спасибо нашим воинам. Спасибо нашим партнёрам», — сказал он.