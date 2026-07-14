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Регион
14 июля, 15:38

«Признание силы»: Зеленский распетушился из-за участия двух украинских пилотов в параде Макрона

Зеленский назвал участие ВСУ в параде в Париже признанием силы Украины

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский назвал честью появление украинских военных на параде по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. Его высказывание распространила пресс-служба.

«Для нас это честь — то, что Эмманюэль пригласил наших военных. Это действительно признание силы Украины, силы наших Вооружённых сил. Спасибо нашим воинам. Спасибо нашим партнёрам», — сказал он.

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Напомним, в День взятия Бастилии по Елисейским полям впервые промаршировали украинские военные — 25 солдат президентской гвардии отдали честь трибуне, где находились лидеры европейских стран, а также Владимир Зеленский с супругой Еленой, а два лётчика выступили вторыми пилотами на истребителях Mirage 2000B. Всего в параде задействовали около пятисот военнослужащих из стран «коалиции желающих», созданной Парижем и Лондоном. Само мероприятие прошло под лозунгом «стратегического пробуждения Европы» на фоне угроз на восточном фланге и ослабления американского присутствия на континенте. Свои коррективы внесла и погода — французскую столицу накрыла такая жара, что праздничные балы и фейерверки были отменены.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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