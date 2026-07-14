Зеленский после встречи с Макроном похвастался лицензией на выпуск ракет SCALP

Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже. По его словам, стороны договорились о расширении военного сотрудничества. Об этом пишет украинское издание УНИАН.

Киев должен получить лицензии на производство крылатых ракет SCALP и авиационных бомб AASM. Совместно с Италией планируется наладить выпуск зенитных боеприпасов Aster 30. Франция также намерена подключить Незалежную к антибаллистической программе FREYJA. В этом проекте будут участвовать и другие партнёры.

Кроме того, украинская сторона первой получит усовершенствованные франко-итальянские комплексы противовоздушной обороны SAMP/T NG. Ещё две системы SAMP/T Париж, как утверждается, передаст уже в этом году. Сроки поставок новых установок пока не уточняются. Зеленский также объявил о планах закупить первые 16 французских истребителей Rafale.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил после парижской встречи лидеров «коалиции желающих», что Варшава в настоящее время не рассматривает передачу Украине дополнительной партии ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.