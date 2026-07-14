Просите у Бандеры: Туск отказался давать Украине ракеты для Patriot
Туск: Польша не будет давать Кеиеву ракеты для Patriot
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Польша в настоящее время не рассматривает передачу Украине дополнительной партии ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Об этом премьер-министр Дональд Туск сообщил после парижской встречи лидеров «коалиции желающих». Во время пресс-конференции журналист уточнил, готова ли Варшава оказать Киеву такую поддержку.
«Мы пока не планируем помощь такого типа», — ответил глава польского правительства.
При этом речь идёт именно о новых поставках боеприпасов для Patriot, а не о полном прекращении польской поддержки Украины.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Евросоюзе уже в июле могут ужесточить правила въезда для военнообязанных граждан Украины, в том числе женщин, которые только собираются оформить временную защиту.
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