Просите у Бандеры: Туск отказался давать Украине ракеты для Patriot

Польша в настоящее время не рассматривает передачу Украине дополнительной партии ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Об этом премьер-министр Дональд Туск сообщил после парижской встречи лидеров «коалиции желающих». Во время пресс-конференции журналист уточнил, готова ли Варшава оказать Киеву такую поддержку.

«Мы пока не планируем помощь такого типа», — ответил глава польского правительства.

При этом речь идёт именно о новых поставках боеприпасов для Patriot, а не о полном прекращении польской поддержки Украины.