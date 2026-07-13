МВД Польши: Военнообязанных украинцев уже в июле могут перестать пускать в ЕС

В Евросоюзе уже в июле могут вступить в силу новые ограничения на въезд для военнообязанных граждан Украины, включая женщин. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Душчик. По его словам, речь идёт не об украинцах, которые уже получили временную защиту в странах ЕС, а о тех, кто только планирует обратиться за таким статусом.

«Ограничения, которые, всё указывает на то, что начнут действовать ещё в июле, будут касаться не тех, кто уже имеет временную защиту в странах Европейского союза, а тех, кто только собирается за ней обратиться», — сказал Душчик.

Замглавы польского МВД не уточнил, какие именно категории военнообязанных подпадут под новые правила и каким образом ограничения будут применяться на практике.

Ранее Владимир Зеленский направил в Верховную раду проекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней с 2 августа. Инициативы сначала рассмотрит профильный комитет, после чего документы вынесут на голосование депутатов.