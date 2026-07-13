Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты об очередном продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Соответствующие документы опубликованы в онлайн-базе парламента Незалежной.

Согласно инициативе, действующие меры предлагается продлить ещё на 90 суток начиная со 2 августа. Следующим этапом законопроекты рассмотрит профильный комитет Верховной рады. После этого их вынесут на голосование депутатов.

Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что более миллиона мужчин на Украине скрываются от мобилизации, из-за чего экономика страны несёт серьёзные потери. По его мнению, граждан, не желающих проходить военную службу, следует освободить от призыва и дать им возможность работать, чтобы снизить ущерб для экономики.