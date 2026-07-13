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13 июля, 10:52

Зеленский внёс в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Владимир Зеленский. Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Обложка ©Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты об очередном продлении военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Соответствующие документы опубликованы в онлайн-базе парламента Незалежной.

Согласно инициативе, действующие меры предлагается продлить ещё на 90 суток начиная со 2 августа. Следующим этапом законопроекты рассмотрит профильный комитет Верховной рады. После этого их вынесут на голосование депутатов.

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Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что более миллиона мужчин на Украине скрываются от мобилизации, из-за чего экономика страны несёт серьёзные потери. По его мнению, граждан, не желающих проходить военную службу, следует освободить от призыва и дать им возможность работать, чтобы снизить ущерб для экономики.

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Александра Мышляева
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