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14 июля, 11:04

Бойцы ВСУ впервые прошагали на параде по Елисейским полям в День взятия Бастилии

В параде в День взятия Бастилии в Париже впервые приняли участие украинские военные. По Елисейским полям прошла президентская гвардия Украины в составе 25 солдат, которые отдали честь трибуне, где находился киевский главарь Владимир Зеленский. Кроме того, два украинских лётчика выступили в качестве вторых пилотов на истребителях Mirage 2000B, сообщает Le Monde.

Украинские военные впервые прошли по Елисейским полям в День взятия Бастилии. Видео © X / Emmanuel Macron

Всего в параде приняли участие около 500 военнослужащих из стран так называемой «коалиции желающих», созданной по инициативе Франции и Великобритании. Как отмечает издание, мероприятие прошло под лозунгом «стратегического пробуждения Европы» на фоне угроз на восточном фланге и «ухода» США с континента.

Сам Зеленский прибыл во Францию с женой для участия в мероприятиях и встреч с руководством страны.

День взятия Бастилии, отмечаемый во Франции 14 июля, является главным национальным праздником, посвящённым штурму крепости в 1789 году как символу падения монархии и борьбы за свободу, а также единству нации через Праздник Федерации 1790 года.

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Тем временем стало известно, что первые совместные учения «коалиции желающих» с участием французских и британских войск пройдут в Польше в сентябре. Дональд Туск отметил, что это станет практической отработкой будущих гарантий безопасности для Украины и региона. В Кремле заявили, что «коалиция желающих» — это объединение стран, заинтересованных в максимально долгом продолжении войны и рассчитывающих на стратегическое поражение России.

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Украинские военные впервые прошли по Елисейским полям в День взятия Бастилии. Обложка © X / Emmanuel Macron

Анастасия Никонорова
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