В параде в День взятия Бастилии в Париже впервые приняли участие украинские военные. По Елисейским полям прошла президентская гвардия Украины в составе 25 солдат, которые отдали честь трибуне, где находился киевский главарь Владимир Зеленский. Кроме того, два украинских лётчика выступили в качестве вторых пилотов на истребителях Mirage 2000B, сообщает Le Monde.

Украинские военные впервые прошли по Елисейским полям в День взятия Бастилии. Видео © X / Emmanuel Macron

Всего в параде приняли участие около 500 военнослужащих из стран так называемой «коалиции желающих», созданной по инициативе Франции и Великобритании. Как отмечает издание, мероприятие прошло под лозунгом «стратегического пробуждения Европы» на фоне угроз на восточном фланге и «ухода» США с континента.

Сам Зеленский прибыл во Францию с женой для участия в мероприятиях и встреч с руководством страны.

День взятия Бастилии, отмечаемый во Франции 14 июля, является главным национальным праздником, посвящённым штурму крепости в 1789 году как символу падения монархии и борьбы за свободу, а также единству нации через Праздник Федерации 1790 года.