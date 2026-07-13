Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков резко высказался о группе стран, которые ранее были названы «коалицией желающих» в контексте обсуждения урегулирования конфликта на Украине. В беседе с журналистами он охарактеризовал этот альянс как «коалицию подстрекателей войны».

«Безусловно, я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Та группа стран, которая не хочет мира, а хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения России», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что данные государства ведут враждебные действия в отношении Российской Федерации, а их уверенность в успехе он назвал «глубочайшим заблуждением». При этом он добавил, что в Москве будут внимательно следить за действиями этой группы стран.

«Поэтому это коалиция заблуждающихся и подстрекателей. Это страны, которые ведут враждебные действия в отношении нас, и следить за этим будем внимательно», — сказал пресс-секретарь.

Раньше уже писали, что так называемая «Коалиция желающих» — группа стран, которые поддерживают Украину, — проведёт новую встречу в Париже 13 июля. До этого, ещё в январе, эта же коалиция уже собиралась в Париже. Тогда они договорились продолжать помогать Киеву оружием и даже подписали бумагу, в которой говорилось о готовности разместить свои войска на территории Украины, если будет достигнуто мирное соглашение.