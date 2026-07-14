Зеленский с женой прилетели в Париж на первый парад ко Дню взятия Бастилии с ВСУ

Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская прибыли в Париж для участия в торжествах по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля. Они примут участие в военном параде, где впервые в истории вместе с французскими военными будут маршировать украинские военнослужащие.

Сегодня Франция отмечает свой главный национальный праздник. В этом году торжества обещают стать самыми масштабными в истории — в параде будут задействованы почти 6 800 военнослужащих, 315 единиц техники и 98 самолётов. По оценкам организаторов, это на 15% больше, чем в прошлом году. Также в параде примут участие около 500 военных из стран «коалиции решительных». Украинский контингент из 25 военнослужащих пройдёт по Елисейским полям вместе с подразделениями из 34 других государств.

Особое внимание приковано к авиационной части парада. Французские истребители Mirage 2000B будут пилотировать совместные экипажи — французские лётчики и украинские пилоты-стажёры, прошедшие подготовку во Франции. В пролёте также примут участие самолёты из Германии, Великобритании, Польши и ещё семи европейских стран. По замыслу Елисейского дворца, этот парад должен стать «историческим событием» и наглядной демонстрацией единства Европы в поддержке Украины. За парадом будут наблюдать около 30 глав государств и правительств, включая Владимира Зеленского.

Накануне, 13 июля, Зеленский также принял участие в заседании «коалиции решительных», где обсуждались усиление ПВО Украины и создание системы противоракетной обороны. Елена Зеленская, в свою очередь, провела встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Эль-Энани, где обсудила защиту культурного наследия и образования на Украине .