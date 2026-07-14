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13 июля, 21:08

Канцлер ФРГ Мерц призвал к переговорам по Украине на встрече в Париже

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Призыв начать переговоры с Россией по Украине прозвучал после заседания «коалиции желающих» в Париже. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он считает текущий момент наиболее подходящим для диалога.

«Пора сесть за стол переговоров. Пора договориться о прекращении огня», — заявил канцлер.

По его словам, Европа готова обсуждать урегулирование при поддержке Евросоюза и США. При этом европейские лидеры намерены и дальше усиливать давление на Москву, добавил Мерц.

Баннер саммита «коалиции желающих» в Париже упал после прибытия Зеленского
Баннер саммита «коалиции желающих» в Париже упал после прибытия Зеленского

Встреча объединения прошла 13 июля во французской столице. Участники обсуждали вопросы поддержки Киева. На мероприятие приехал Владимир Зеленский, который едва не поцеловал в губы президента Франции Эмманюэля Макрона. Всего в коалиции состоят не менее 25 глав государств.

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Лия Мурадьян
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