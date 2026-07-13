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Регион
13 июля, 15:56

Зеленский прибыл на заседание «коалиции желающих» в Елисейский дворец

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский приехал на заседание «коалиции желающих», которое проходит в Париже. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Само заседание состоится в Елисейком дворце. Основной вопрос повестки — оказание Киеву военной помощи. В основном мероприятие объединило государства, которые активно выступают за продолжение боевых действий с Россией.

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Ранее Украина и девять европейских стран объявили о создании антибаллистической коалиции для защиты Европы от ракетных угроз. В коалицию вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Дания.

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Татьяна Миссуми
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