Зеленский прибыл на заседание «коалиции желающих» в Елисейский дворец

Владимир Зеленский приехал на заседание «коалиции желающих», которое проходит в Париже. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Само заседание состоится в Елисейком дворце. Основной вопрос повестки — оказание Киеву военной помощи. В основном мероприятие объединило государства, которые активно выступают за продолжение боевых действий с Россией.

Ранее Украина и девять европейских стран объявили о создании антибаллистической коалиции для защиты Европы от ракетных угроз. В коалицию вошли Украина, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Дания.