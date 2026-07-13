Баннер саммита «коалиции желающих» в Париже упал после прибытия Зеленского

Курьёзный инцидент произошёл в Париже во время саммита «коалиции желающих»: стойка с названием мероприятия упала сразу после того, как к месту проведения прибыл Владимир Зеленский. Церемония встречи участников президентом Франции Эмманюэлем Макроном транслировалась пресс-службой Елисейского дворца.

На кадрах трансляции видно, что баннер установили незадолго до появления украинского лидера. Однако после того, как Зеленский вышел из машины и участники начали собираться для совместного фото, конструкция не выдержала и рухнула на землю. Организаторы оперативно вернули её в вертикальное положение, но спустя непродолжительное время баннер всё же убрали.