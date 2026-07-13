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Регион
13 июля, 18:25

Баннер саммита «коалиции желающих» в Париже упал после прибытия Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Курьёзный инцидент произошёл в Париже во время саммита «коалиции желающих»: стойка с названием мероприятия упала сразу после того, как к месту проведения прибыл Владимир Зеленский. Церемония встречи участников президентом Франции Эмманюэлем Макроном транслировалась пресс-службой Елисейского дворца.

На кадрах трансляции видно, что баннер установили незадолго до появления украинского лидера. Однако после того, как Зеленский вышел из машины и участники начали собираться для совместного фото, конструкция не выдержала и рухнула на землю. Организаторы оперативно вернули её в вертикальное положение, но спустя непродолжительное время баннер всё же убрали.

Зеленский прибыл в Париж
Зеленский прибыл в Париж

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл на заседание «коалиции желающих» в Париже, посвящённое военной помощи Киеву, которое объединило государства, выступающие за продолжение боевых действий с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту группу «коалицией подстрекателей войны», подчеркнув, что она не хочет мира и тешит себя заблуждением о возможности стратегического поражения России, а Москва будет внимательно следить за её действиями.

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Анастасия Никонорова
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