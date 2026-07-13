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13 июля, 11:38

Зеленский прибыл в Париж

Обложка © ТАСС / Sipa USA / Abaca Press

Обложка © ТАСС / Sipa USA / Abaca Press

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским прибыла в Париж. Об этом журналистам сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.

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Напомним, Зеленский проведёт переговоры с Эмманюэлем Макроном, а затем начнётся встреча так называемой «коалиции желающих» с участием не менее 25 глав государств. Вместе с Макроном сопредседателями выступят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

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Александра Вишнякова
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