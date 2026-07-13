Зеленский прибыл в Париж

Украинская делегация во главе с Владимиром Зеленским прибыла в Париж. Об этом журналистам сообщил его советник по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Напомним, Зеленский проведёт переговоры с Эмманюэлем Макроном, а затем начнётся встреча так называемой «коалиции желающих» с участием не менее 25 глав государств. Вместе с Макроном сопредседателями выступят премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.