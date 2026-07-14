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14 июля, 10:32

Премьер Болгарии отказался примкнуть к «коалиции желающих» по зову Макрона

Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна не будет участвовать в так называемой «коалиции желающих», которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Об этом он сообщил в Париже перед военным парадом в честь Дня взятия Бастилии, который в этом году посвящен французскому движению Сопротивления времён Второй мировой войны.

По словам Радева, он лично получил приглашение от президента Франции Эмманюэля Макрона, однако отказался примкнуть к участникам этой инициативы. Болгарский премьер подчеркнул, что решение конфликта должно достигаться не эскалацией, а дипломатическим путём. По его оценке, ключ к урегулированию — «сильная дипломатическая миссия, которая наконец-то положит конец эскалации».

«Я лично получил приглашение от президента Макрона на участие Болгарии в «коалиции желающих», но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине», — сказал Радев.

«Коалиция желающих» выходит на полигон: Туск объявил о военных учениях в Польше
«Коалиция желающих» выходит на полигон: Туск объявил о военных учениях в Польше

Ранее в Кремле «коалицию желающих» назвали группой стран, стремящихся к затягиванию войны и стратегическому поражению России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал её альянс «подстрекателей войны», отметив, что эти государства ведут враждебную политику, и Москва будет внимательно следить за их действиями, назвав их уверенность в успехе глубочайшим заблуждением.

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Анастасия Никонорова
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