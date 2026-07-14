«Коалиция желающих» выходит на полигон: Туск объявил о военных учениях в Польше

Первые совместные учения стран «коалиции желающих» планируют провести в Польше в сентябре. Об этом премьер-министр страны Дональд Туск заявил после встречи лидеров объединения в Париже.

В манёврах примут участие французские и британские военнослужащие. По словам главы польского правительства, подготовка должна стать практическим этапом отработки будущих гарантий безопасности для Украины и всего региона.

«Первые учения [«коалиции желающих»], в которых примут французские и британские войска, пройдут в сентябре в Польше», — сообщил Туск.

Ранее в Кремле назвали «коалицию желающих» объединением стран, которые заинтересованы в максимально долгой войне и рассчитывают на стратегическое поражение России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти государства ведут враждебную политику, поэтому Москва будет внимательно следить за их действиями.