«Коалиция желающих» выходит на полигон: Туск объявил о военных учениях в Польше
Туск: Первые военные учения «коалиции желающих» по Украине пройдут в Польше
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Первые совместные учения стран «коалиции желающих» планируют провести в Польше в сентябре. Об этом премьер-министр страны Дональд Туск заявил после встречи лидеров объединения в Париже.
В манёврах примут участие французские и британские военнослужащие. По словам главы польского правительства, подготовка должна стать практическим этапом отработки будущих гарантий безопасности для Украины и всего региона.
«Первые учения [«коалиции желающих»], в которых примут французские и британские войска, пройдут в сентябре в Польше», — сообщил Туск.
Ранее в Кремле назвали «коалицию желающих» объединением стран, которые заинтересованы в максимально долгой войне и рассчитывают на стратегическое поражение России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти государства ведут враждебную политику, поэтому Москва будет внимательно следить за их действиями.
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