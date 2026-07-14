Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 08:21

«Коалиция желающих» выходит на полигон: Туск объявил о военных учениях в Польше

Туск: Первые военные учения «коалиции желающих» по Украине пройдут в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Первые совместные учения стран «коалиции желающих» планируют провести в Польше в сентябре. Об этом премьер-министр страны Дональд Туск заявил после встречи лидеров объединения в Париже.

В манёврах примут участие французские и британские военнослужащие. По словам главы польского правительства, подготовка должна стать практическим этапом отработки будущих гарантий безопасности для Украины и всего региона.

«Первые учения [«коалиции желающих»], в которых примут французские и британские войска, пройдут в сентябре в Польше», — сообщил Туск.

Корабли России и Китая вышли в Жёлтое море на учения «Морское взаимодействие»
Корабли России и Китая вышли в Жёлтое море на учения «Морское взаимодействие»

Ранее в Кремле назвали «коалицию желающих» объединением стран, которые заинтересованы в максимально долгой войне и рассчитывают на стратегическое поражение России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эти государства ведут враждебную политику, поэтому Москва будет внимательно следить за их действиями.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Польша
  • Дональд Туск
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar