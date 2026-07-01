Зеленский внезапно прилетел в Ирландию ради членства в ЕС

Владимир Зеленский прибыл в Ирландию, где примет участие в официальной церемонии открытия председательства страны в Совете Европейского союза. Кадрами из аэропорта он поделился в соцсети. По словам главы киевского режима, у него запланировано сразу несколько деловых встреч.

Зеленский в Ирландии. Видео © Telegram / Владимир Зеленский

«Встречусь с премьер-министром Микхолом Мартином и президентом Евросовета Антониу Коштой», — уточнил чиновник.

Украина, по утверждению Зеленского, рассчитывает, что в период председательства Ирландии удастся продвинуться на пути к членству в ЕС и открыть «все переговорные кластеры». Он назвал международное объединение «нашим общим европейским домом».

В начале июня в Люксембурге состоялась межправительственная конференция, ознаменовавшая официальное начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Председатель Евросовета Антониу Кошта подтвердил это событие в социальной сети X, подчеркнув историческую значимость данного шага для интеграции Незалежной в ЕС. Открытие первого переговорного кластера уже стартовало.