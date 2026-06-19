Туск: Украина не станет членом ЕС, пока не будет соответствовать его стандартам

Украина не сможет стать членом Европейского союза, пока не будет соответствовать стандартам объединения. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после завершения саммита ЕС.

«Если они будут соответствовать конкретным критериям, то станут членами Евросоюза. Я много лет назад инициировал процесс вступления Украины, и они знают, что в моём случае всё очень серьёзно, но на условиях, которые обязательны для всех», — сказал Туск.

По его словам, предоставление Киеву привилегий уже ударило по Польше — в страну хлынул неконтролируемый поток украинского зерна. Туск подчеркнул, что хотел бы как можно скорейшего выполнения всех требований. С его позицией согласились все участники саммита в Брюсселе, включая премьера Венгрии Петера Мадьяра, добавил он.

Ранее все страны ЕС утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии в объединение. Блок «Основы» — это первый этап переговоров. Он включает темы правосудия, свободы, прав человека и институтов власти. Этот кластер откроют в самом начале, а завершат лишь после полного выполнения всех условий Евросоюза.