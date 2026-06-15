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15 июня, 15:05

Украина и Молдавия открыли первый кластер переговоров о вступлении в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Все страны ЕС утвердили открытие первого кластера переговоров по вступлению Украины и Молдавии в объединение, сообщает Еврокомиссия.


Первый этап — блок «Основы» — охватывает вопросы правосудия, свободы, прав человека и работы государственных институтов. Именно с этого кластера начинается переговорный процесс, а закрыть его можно будет только после выполнения всех требований ЕС.

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В начале июня все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии. Открытие первого переговорного кластера ознаменует переход к официальным переговорам о членстве. При этом The Guardian узнал, что Киев довёл до полной реализации только 15%требуемых к исполнению реформ, а значит, решение о вступлении страны в состав объединения будет носить политический характер.

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Александра Вишнякова
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