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15 июня, 17:50

Переговоры Украины с ЕС официально запущены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina

В Люксембурге состоялась межправительственная конференция, ознаменовавшая официальное начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил это событие в социальной сети X, подчеркнув историческую значимость данного шага для интеграции Незалежной в ЕС.

«Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о её вступлении», — написал он.

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В начале июня все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии. Открытие первого переговорного кластера ознаменует переход к официальным переговорам о членстве. При этом The Guardian узнал, что Киев довёл до полной реализации только 15%требуемых к исполнению реформ, а значит, решение о вступлении страны в состав объединения будет носить политический характер.

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Наталья Демьянова
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