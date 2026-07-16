Новые власти Венгрии начали расследование связей Сийярто с Россией

Новое правительство Венгрии инициировало расследование, касающееся связей бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто с Россией. Об этом на пресс-конференции в Будапеште заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

По словам главы правительства, правоохранительные органы уже начали проверку. При этом Мадьяр отказался раскрывать детали, пояснив, что материалы дела содержат документы с государственной тайной и затрагивают вопросы внешней политики.

Премьер напомнил, что ранее публично говорил о необходимости расследовать контакты Сийярто с Россией. В ответ на вопрос журналистов он подтвердил, что разбирательство уже ведется, однако призвал дождаться его результатов.

Сийярто возглавлял МИД Венгрии с 2014 года и курировал сотрудничество с Россией в сфере энергетики, включая поставки нефти и газа, а также проект строительства АЭС «Пакш-2». После поражения партии «ФИДЕС» на выборах он стал депутатом парламента, а 15 июля объявил об отказе от мандата и переходе на руководящую должность в китайской компании BYD.