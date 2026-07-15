Экс-глава МИД Венгрии Сийярто ушёл из парламента ради поста в автогиганте из КНР

Экс-министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил об уходе из парламента ради должности в китайском автогиганте BYD. Данное заявление он сделал в личном блоге.

«Я подал заявление о сложении с себя полномочий члена парламента. Причиной этого стало получение весьма престижного предложения занять международную должность в одной из ключевых компаний мировой экономики», — написал он.

По словам политика, BYD — один из самых ярких примеров успеха в автомобильной индустрии за последние 20 лет и ведущий мировой производитель транспортных средств на новых источниках энергии.

В корпорации Сийярто станет руководителем, отвечающим за внешние связи группы и развитие новых направлений бизнеса. Прежде он активно поддерживал проект BYD на политическом уровне. Речь идёт о строительстве первого в Европе завода по выпуску электромобилей в венгерском городе Сегед.

Сийярто возглавлял внешнеполитическое ведомство страны с сентября 2014 года и проводил стратегию экономического нейтралитета, развивая отношения и с Западом, и с Востоком. После поражения партии «ФИДЕС» на парламентских выборах 12 апреля он сохранял мандат депутата.

Ранее Сийярто заявил, что нисколько не сожалеет о проводимом курсе в отношении России. Он подчеркнул, что, оглядываясь назад, считает абсолютно все свои решения на этом направлении верными. Политик напомнил, что на протяжении 11 лет целенаправленно выстраивал с Москвой прагматичный диалог. Благодаря такому подходу, по его словам, страна сумела обеспечить себе доступ к энергоносителям на существенно более выгодных условиях.