Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 апреля, 11:44

«Маловероятен прогресс»: Сийярто не поедет на заседание ЕС по Украине и санкциям

Politico: Сийярто пропустит заседание ЕС по кредиту Украине и санкциям

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не будет участвовать в министерском заседании ЕС, где планируется обсудить кредит Украине на 90 млрд евро и новые санкции против России. Об этом сообщает Politico. По данным издания, отсутствие венгерского министра может осложнить продвижение ключевых решений.

«Маловероятно, что работа над ключевыми вопросами продвинется вперёд», — отметил один из европейских чиновников.

При этом другие представители Венгрии всё же участвуют во встрече в Люксембурге.

Песков: РФ готова возобновить транзит нефти по «Дружбе», всё зависит от Киева
Ранее Life.ru рассказывал, что Петер Мадьяр считает шантажом политику Киева в отношении транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Венгрия продолжит покупать ресурсы у России и не станет участвовать в выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Александра Мышляева
