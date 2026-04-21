«Маловероятен прогресс»: Сийярто не поедет на заседание ЕС по Украине и санкциям
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не будет участвовать в министерском заседании ЕС, где планируется обсудить кредит Украине на 90 млрд евро и новые санкции против России. Об этом сообщает Politico. По данным издания, отсутствие венгерского министра может осложнить продвижение ключевых решений.
«Маловероятно, что работа над ключевыми вопросами продвинется вперёд», — отметил один из европейских чиновников.
При этом другие представители Венгрии всё же участвуют во встрече в Люксембурге.
Ранее Life.ru рассказывал, что Петер Мадьяр считает шантажом политику Киева в отношении транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Венгрия продолжит покупать ресурсы у России и не станет участвовать в выделении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.
