«Маловероятен прогресс»: Сийярто не поедет на заседание ЕС по Украине и санкциям

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто не будет участвовать в министерском заседании ЕС, где планируется обсудить кредит Украине на 90 млрд евро и новые санкции против России. Об этом сообщает Politico. По данным издания, отсутствие венгерского министра может осложнить продвижение ключевых решений.

«Маловероятно, что работа над ключевыми вопросами продвинется вперёд», — отметил один из европейских чиновников.

При этом другие представители Венгрии всё же участвуют во встрече в Люксембурге.