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Регион
23 июля, 15:55

ЕС ввёл санкции против 170 организаций и 48 физлиц в рамках 21-го пакета

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Kuzmin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Kuzmin

Евросоюз ввёл ограничения в отношении 170 организаций и 48 физических лиц в рамках 21-го пакета антироссийских санкций, сообщает Совет ЕС. Также будут заморожены активы и введён запрет на предоставление денежных средств 94 банкам и крупным финансовым учреждениям в РФ.

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Напомним, 23 июля послы стран ЕС наконец пришли к компромиссу по многострадальному 21-му пакету антироссийских ограничений, вокруг которого прежде кипели ожесточённые споры. По данным СМИ, в списки попадёт Мосбиржа и другие финансовые организации. Основной удар, как отмечается, придётся именно на банковский сектор. Впрочем, ЕС пришлось пойти на уступки Греции и отказаться от полного запрета на морские перевозки российского СПГ.

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Александра Вишнякова
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