Путин призвал аккуратно добывать ресурсы в Арктике из-за хрупкой природы

На встрече с военнослужащими ВМФ в Москве президент России обозначил подходы к освоению арктических территорий. Владимир Путин подчеркнул хрупкость местной экосистемы и необходимость предельной осторожности при разработке полезных ископаемых в Заполярье. Глава государства отметил, что экономическая деятельность в этом регионе должна опираться исключительно на передовые технологические решения.

«Действовать с точки зрения обеспечения экономических интересов там нужно крайне аккуратно, вы сами это знаете, природа Арктики очень ранима. Поэтому там нужно применять новейшие технологии, что наши компании и делают по добыче ресурсов», — сказал глава государства.

Российский лидер также отдельно остановился на международном аспекте присутствия в регионе. Он исключил наличие у Москвы каких-либо намерений к созданию напряжённой обстановки в этой части планеты и подтвердил открытость для совместной работы.

«Мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе мира, наоборот, мы всегда приглашали всех желающих работать солидарно, работать в рамках международного права, мы готовы это делать вместе со всеми», — сказал глава государства.

При этом Путин акцентировал суверенный статус северных морских путей, проходящих в акватории, контролируемой Российской Федерацией. В Кремле считают, что баланс между экономическим освоением и охраной окружающей среды должен стать основой для долгосрочной стратегии в Арктике.

«Но безусловно, исходя из того, что вот эти маршруты, безусловно, принадлежат РФ», — подчеркнул он.

Также российсий лидер заявил, что ледокольного флота, особенно атомного, как у России, нет больше ни у одной страны в мире.

«Как известно, такого ледокольного флота в мире больше нет ни у одной страны мира. Но атомных ледоколов вообще, по-моему, ни у кого нет», — сказал глава государства.

Ранее в День ВМФ президент Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот России должен эффективно защищать отечественные торговые суда от нападений в международных водах, уделяя особое внимание безопасности гражданского судоходства. Он отметил, что при попытках захвата российских кораблей следует действовать решительно, сравнив такие атаки с пиратством и подчеркнув необходимость жёсткого отпора.