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26 июля, 15:20

Путин назвал флот важнейшим элементом ядерной триады страны

Путин: Значение ВМФ непреходяще, 60% границ РФ — это водная гладь

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл встречу с военнослужащими Военно-морского флота и заявил, что флот занимает ключевое место в ядерной триаде страны. Он напомнил, что 60% государственных границ России — это моря и океаны, поэтому значение ВМФ непреходяще.

«В ядерной триаде [России] флот имеет огромное значение», — подчеркнул Путин.

Ядерная триада — это совокупность стратегических ядерных сил, которая включает три компонента: наземный (Ракетные войска стратегического назначения), морской (силы ВМФ) и воздушный (часть Воздушно-космических сил). Президент также отметил, что Россия остаётся самой большой по территории страной в мире.

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Ранее Life.ru писал, что в День ВМФ Владимир Путин работает в Петербурге, где проходят праздничные мероприятия. Президент уже вручил награды военным и выступил с речью. Он подчеркнул, что верность Отчизне — главная основа флотских традиций.

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Александра Мышляева
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