Путин назвал флот важнейшим элементом ядерной триады страны

Президент России Владимир Путин провёл встречу с военнослужащими Военно-морского флота и заявил, что флот занимает ключевое место в ядерной триаде страны. Он напомнил, что 60% государственных границ России — это моря и океаны, поэтому значение ВМФ непреходяще.

«В ядерной триаде [России] флот имеет огромное значение», — подчеркнул Путин.

Ядерная триада — это совокупность стратегических ядерных сил, которая включает три компонента: наземный (Ракетные войска стратегического назначения), морской (силы ВМФ) и воздушный (часть Воздушно-космических сил). Президент также отметил, что Россия остаётся самой большой по территории страной в мире.

Ранее Life.ru писал, что в День ВМФ Владимир Путин работает в Петербурге, где проходят праздничные мероприятия. Президент уже вручил награды военным и выступил с речью. Он подчеркнул, что верность Отчизне — главная основа флотских традиций.