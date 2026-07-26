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26 июля, 14:21

Путин назвал преданность Отчизне духовной опорой российских моряков

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Преданность Отчизне остаётся духовной опорой российских моряков и основой богатых флотских традиций. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград военнослужащим ВМФ.

Мероприятие прошло в Адмиралтействе в День Военно-морского флота. Президент назвал это здание одним из главных символов развития и славы российского флота.

«Он создавался трудом, талантом, волей и победами многих поколений, и вы вписали свои имена в его великую историю», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил мужество моряков надводных и подводных сил, лётчиков морской авиации, бойцов морской пехоты и береговых войск. Он заметил, что для матросов и офицеров российского Военно-морского флота России преданность Отчизне всегда была и остаётся мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций.

Военнослужащие получили награды за отвагу, ратные подвиги, безупречную службу и верность воинскому долгу. Российский лидер поздравил их с профессиональным праздником и поблагодарил за служение стране.

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Также в своей речи Путин заявил о значении Военно-морского флота для безопасности России и выполнения задач специальной военной операции.

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Андрей Бражников
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