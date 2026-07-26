33 погружения во льдах: Капитан ВМФ получил из рук Путина медаль Ушакова

Президент России Владимир Путин вручил медаль Ушакова капитану 2-го ранга Николаю Харцию. Церемония состоялась в День Военно-морского флота.

Офицер служит командиром электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии Северного флота. В августе 2025 года Харций разработал и утвердил комплексный план подготовки по обеспечению ядерной безопасности субмарин.

По созданной им методике ввода главной энергетической установки прошли десять зачётных общих боевых учений и 46 тренировок. Кроме того, моряк внедрил порядок погружения и всплытия атомохода во льдах. Под его руководством экипаж выполнил 33 таких манёвра.

Медалью Ушакова награждают за мужество при выполнении задач на море, несении боевого дежурства и участии в учениях, а также за высокие показатели боевой подготовки.