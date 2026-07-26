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26 июля, 14:05

33 погружения во льдах: Капитан ВМФ получил из рук Путина медаль Ушакова

Путин наградил капитана-подводника Николая Харция медалью Ушакова

Обложка © Telegram / Росатом

Обложка © Telegram / Росатом

Президент России Владимир Путин вручил медаль Ушакова капитану 2-го ранга Николаю Харцию. Церемония состоялась в День Военно-морского флота.

Офицер служит командиром электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии Северного флота. В августе 2025 года Харций разработал и утвердил комплексный план подготовки по обеспечению ядерной безопасности субмарин.

По созданной им методике ввода главной энергетической установки прошли десять зачётных общих боевых учений и 46 тренировок. Кроме того, моряк внедрил порядок погружения и всплытия атомохода во льдах. Под его руководством экипаж выполнил 33 таких манёвра.

Медалью Ушакова награждают за мужество при выполнении задач на море, несении боевого дежурства и участии в учениях, а также за высокие показатели боевой подготовки.

Путин вручил госнаграды военнослужащим ВМФ России
Путин вручил госнаграды военнослужащим ВМФ России

Ранее Путин прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом, приуроченным к празднованию Дня Военно-морского флота. Президент традиционно посещает Северную столицу в этот день. В своей речи перед военными Путин заявил о значении Военно-морского флота для безопасности России и выполнения задач специальной военной операции.

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Андрей Бражников
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