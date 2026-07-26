33 погружения во льдах: Капитан ВМФ получил из рук Путина медаль Ушакова
Путин наградил капитана-подводника Николая Харция медалью Ушакова
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Президент России Владимир Путин вручил медаль Ушакова капитану 2-го ранга Николаю Харцию. Церемония состоялась в День Военно-морского флота.
Офицер служит командиром электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии Северного флота. В августе 2025 года Харций разработал и утвердил комплексный план подготовки по обеспечению ядерной безопасности субмарин.
По созданной им методике ввода главной энергетической установки прошли десять зачётных общих боевых учений и 46 тренировок. Кроме того, моряк внедрил порядок погружения и всплытия атомохода во льдах. Под его руководством экипаж выполнил 33 таких манёвра.
Медалью Ушакова награждают за мужество при выполнении задач на море, несении боевого дежурства и участии в учениях, а также за высокие показатели боевой подготовки.
Ранее Путин прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом, приуроченным к празднованию Дня Военно-морского флота. Президент традиционно посещает Северную столицу в этот день. В своей речи перед военными Путин заявил о значении Военно-морского флота для безопасности России и выполнения задач специальной военной операции.
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